Modelo de Arsmate impacta tras revelar que estuvo con famoso comediante que brilló en Viña: «Después caché que estaba con la…»

Recientemente, la creadora de contenido para adultos Naty Ortega, más conocida como Gata Dolce hizo una revelación que generó gran impacto en el mundo de la farándula.

Resulta que la figura de Armaste dio a conocer que estuvo con humorista cuando este se encontraba en pareja.

En concreto, Gata Dolce aseguró que tuvo un affaire con Diego Urrutia.

La revelación la hizo en una entrevista con Row TV, donde la creadora de contenido para adultos indicó: «Saludos al Diego Urrutia, ojalá se acuerde de mí».

«Pasaron cositas con el Urrutia y después caché que estaba con la Carlita…», añadió Naty Ortega.

Es importante mencionar que el humorista tuvo un romance con Carla Jara, el que inició a mediados de 2024 y que se extendió hasta junio de 2025.

Frente a esto, a la creadora de contenido le consultaron: «¿Nunca te dijo que estaba con la Carlita?».

«No, no me dijo, pero yo le mandé ahí un ‘fan de la relación’ y nos cagamos de la risa nomás, poh, si no hay comparación tampoco», contestó Gata Dolce.

En este contexto, en medio de risas le preguntaron si es que colaboraría con Carla Jara. En este sentido, la creadora de contenido bromeó: «Ojalá poh… Carlita, volvamos a compartir saliva y cositas más».

Gata Dolce entrega detalles de su supuesto affaire con Diego Urrutia

En el programa de Canal 13, «Hay que decirlo», la creadora de contenido dio a conocer que después de un encuentro publicó una foto con él y la gaviota que ganó tras su paso en Viña. De este modo, habría recibido múltiples mensajes de que el humorista estaba en una relación con Carla Jara.

En este contexto, dio a conocer que se puso en contacto con Diego Urrutia, quien le habría respondido: «Pucha, Naty, disculpa por no haberte contado antes».

«Fue una anécdota, fue algo que pasó y ahí quedó. Seguimos hablando después con Diego y supe que estaba en una relación con Carla, pero ahí no sé más. Si estaban o no juntos mientras él conversaba conmigo, no sabría decírtelo (…) Somos gente adulta, sabemos que lo que pasó, pasó, y fue la noche», indicó Naty Ortega.

Es importante mencionar que desde el espacio de Canal 13 se pusieron en contacto con Diego Urrutia, quien señaló que si tuvieron algo, pero que fue antes de estar con Carla Jara.

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