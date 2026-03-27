Detienen a cantante chileno tras saltarse un rojo: portaba marihuana y más de $69 millones en efectivo

Este jueves se realizó una fiscalización en la que un cantante chileno del género urbano fue sorprendido por la policía manejando de manera temeraria. Después se descubrió que se había saltado una luz en rojo.

Y eso no fue lo único, ya que estaba conduciendo bajo los efectos de sustancias. Además, portaba marihuana en su vehículo y más de $69 millones en efectivo.

El procedimiento surgió en la intersección de Avenida José Alcalde Delano con Santa Blanca, en Lo Barnechea, con la participación de Carabineros, PDI y personal municipal.

Detención de cantante chileno

Se trata del cantante Standly, el artista del género urbano conocido por su canción ‘Pégate’, quien fue detenido este jueves por manejar bajo los efectos de sustancias.

Según informó el mayor Marcelo Ruiz, de la 53ª Comisaría de Lo Barnechea, Camilo Paredes (nombre del cantante), fue fiscalizado por protagonizar una conducta irregular al volante.

El vehículo pasó por un control y posteriormente regresó, cruzando un semáforo en luz roja, lo que provocó un seguimiento controlado. Durante la fiscalización, los funcionarios detectaron un fuerte olor a marihuana que provenía del interior del auto, por lo que solicitaron a los ocupantes descender.

Durante el procedimiento, se encontró que el cantante portaba tres bolsas de marihuana en el vehículo y más de 69 millones de pesos en efectivo. Según el artista, llevaba esa gran cifra porque iba a comprar un automóvil.

Aunque su vehículo era de su propiedad, no llevaba su licencia de conducir y tenía los papeles vencidos, por lo que el auto fue retirado.

Esta situación vuelve a repetirse, después de que en 2025 fue detenido por conducir con presencia de marihuana en su cuerpo en San Felipe.

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