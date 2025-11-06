Standly alza la voz tras ser detenido por drogas en San Felipe: «Se han dicho muchas cosas que no son verdad»

Recientemente, el artista urbano Standly alzó la voz tras ser detenido en San Felipe, luego de ser sorprendido portando marihuana y manejando bajo el efecto de esta sustancia.

Desde la policía dieron a conocer que la fiscalización ocurrió en la madrugada del miércoles después de que el cantante no respetó un signo «pare» y un semáforo en rojo.

Posteriormente, se confirmó que Standly tenía dos bolsas con marihuana. Sin embargo, mostró un certificado de Farmacannabis.

Además, el mayor Hernán Díaz Cortés, subprefecto administrativo de la Prefectura Aconcagua dio a conocer que el cantante se sometió a un examen toxicológico y un narcotest, los que resultaron positivos.

De este modo, Standly pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de San Felipe.

Standly alza voz tras su detención

El cantante urbano compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que indicó que los medios exageraron la situación. Además, acusó irregularidades en el procedimiento policial.

«Mi gente, quiero aclarar lo que pasó ayer porque se han dicho muchas cosas que no son verdad y la prensa exageró todo», comenzó señalando Standly.

En este sentido, expresó: «Sí, me detuvieron por portar marihuana, pero todo estaba en regla. Tengo receta médica que me permite usarla y transportarla por motivos terapéuticos. No fue nada ilegal ni como algunos medios lo hicieron ver».

En tanto, con respecto al procedimiento de Carabineros, indicó: «La situación se manejó mal, no se respetaron los protocolos y sentí mala intención en el procedimiento. Además, me faltan algunas cosas personales que estaban en el auto».

Asimismo, Standly tuvo palabras de agradecimiento para sus seguidores por apoyarlo. «Estoy tranquilo, con la conciencia limpia, y enfocado en seguir con mi música y todo lo que viene», expresó.

Vale señalar que según consignó La Tercera, el cantante fue formalizado por microtráfico de drogas y conducción bajo influencia de estupefacientes. En este sentido, se abrió una investigación que tiene un plazo de 100 días.

De este modo, Standly quedó con firma mensual.

