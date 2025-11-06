Polémico participante es eliminado de Fiebre de Baile y televidentes celebran su salida: «Hace rato que se tenía que ir»

Recientemente, el estelar de CHV, «Fiebre de Baile» sufrió una nueva eliminación.

De este modo, un polémico participante dejó el espacio. Se trata ni más ni menos que de Kike Acuña.

Vale señalar que durante los últimos días, el exfutbolista ha estado en el centro de atención. Esto se debe a que recientemente fue demandado por su expareja, Roxana Muñoz, con el objetivo de aumentar el monto de la pensión.

En este sentido, Kike Acuña ha sido duramente criticado en redes sociales. De hecho, muchos pedían su salida de Fiebre de Baile.

En redes sociales celebran eliminación de Kike Acuña de Fiebre de Baile

La semana pasada, Kike Acuña estuvo cerca de dejar el espacio de CHV, lo que se terminó concretando ahora. Instancia en la que se presentó una coreografía con la canción «Perdóname» de Camilo Sesto.

«Triste, pero es una experiencia súper bonita. Fue un desafío personal y creo que lo cumplí. Me voy con el cariño de mis compañeros», partió señalando el exfutbolista. Además, reconoció que sentía «un poco de pena».

«Primero somos personas, creo que dejo una bonita impresión, que ellos (sus compañeros) pueden contar conmigo cuando me necesiten», agregó Kike Acuña.

Vale señalar que a través de Instagram, CHV compartió un post de la eliminación del exfutbolista. De este modo, gran parte de los cibernautas celebraron la salida del exfutbolista.

«Merecido»; «Ojalá con lo que haya ganado le sirva para que se ponga al día»; «Me alegro…»; «Con lo que gano que pague la pensión mínimo»; «Por fin hace rato que se tenía que ir»; «Está bien… Si no bailaba nada… Perdón»; «Hace rato debió irse…», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

También te podría interesar: Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló cuándo se podrían desarrollar precipitaciones y tormenta eléctrica en Santiago

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google