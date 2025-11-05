Naya Fácil sorprende tras presumir su nueva y lujosa adquisición: «Junté mi plata y me compré la hu… al contado»

Recientemente, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras lucir su nueva y costosa adquisición.

Resulta que la joven influencer se compró un departamento en Viña del Mar, el que está ubicado en la costanera de Reñaca.

En este contexto, Naya Fácil no escondió su felicidad tras conseguir este nuevo logro.

«No me gustaba la vida que vivía, de bajos recursos, de vulnerabilidad, pobreza, violencia, etcétera. A veces le contaba a mis padres que yo iba a tenerlo todo cuando fuera grande. Ellos se reían», partió señalando la joven.

Además, la influencer expresó: «En el fondo de mi corazón nunca he dejado ese sentimiento de ‘voy a lograrlo todo’. Se han burlado de mí, me han humillado, me han criticado, a pesar de que nunca he hecho daño a nadie. Y muchas personas me han dicho que no voy a lograr nada».

«Tengo mi casa, tengo mi auto, pero algo me faltaba, algo que estaba en mis sueños. Esto que estoy viviendo acá lo soñé. Este es el día más importante de lo que va del año para mí», agregó la influencer en sus redes sociales.

Naya Fácil adquiere departamento en Reñaca

Naya Fácil indicó que no fue fácil adquirir este departamento, ya que los bancos no le quisieron dar un crédito hipotecario.

Vale señalar que la influencer no reveló el monto que le costó su nueva vivienda. Sin embargo, todo apunta que se trataría precio alto.

En este sentido, Naya Fácil indicó que compró el departamento al contado. «Después de 11 meses perdiendo mi tiempo, llevando papeles y recorriendo oficinas, por un miserable crédito hipotecario… ¿Qué hice yo? ¡Junté mi plata y me compré la hu… al contado!».

Además, la joven expresó: «Todo cambió el día que me gustó más ganar dinero que sentirme amada».

Vale señalar que Naya Fácil compartió diversos registros posando en su nueva vivienda.

