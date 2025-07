«Regalé siete casas, yo creía que eran mis amigos»: Kike Acuña y su nuevo libro autobiográfico de traiciones, excesos y superación

Durante la jornada de este martes, Daniel Fuenzalida recibió en la Central RadioActiva al popular exfutbolista Kike Acuña, quien llegó a presentar su libro titulado «Jorge Kike Acuña: Mi Historia», donde aborda su historia de superación personal.

De este modo, el exjugador de Universidad de Chile y Universidad Católica contó que en su libro cuenta distintas anécdotas que vivió. «Dentro de la cancha, fuera de la cancha, en discoteques. Con amigos que varios de ellos son conocidos», mencionó.

Además, en esta instancia, Jorge Acuña recordó que en una oportunidad, después de haber logrado gran éxito futbolístico y económico, regaló siete casas.

«Regalé siete casas a amigos que yo creía que eran amigos. Lo hice con todo el amor, con todo el corazón», señaló.

Además, Acuña agregó: «Me equivoqué porque pensé que la gente me quería por lo que yo era, no por lo que yo tenía. Con el tiempo me fui dando cuenta que mucha de la gente que estaba conmigo, se aprovechaba de lo que yo le podía entregar en ese momento».

Kike Acuña llegó a RadioActiva para conversar de su libro

En conversación con Daniel Fuenzalida, el exseleccionado nacional señaló: «La idea mía es que poder llegar a la mayor cantidad de gente, posible porque el libro de alguna forma es de autoayuda. Que la gente sepa que se puede salir adelante. Yo me caí diez veces y me pude levantar las diez veces».

Además, posteriormente Acuña indicó que su madre «está orgullosa y feliz de haber recuperado a su hijo, que en su momento le hice sufrir mucho».

Vale señalar que el lanzamiento de este libro es el jueves 10 de julio en La Hacienda La Florida, donde el exfutbolista firmará autógrafos y compartirá con sus seguidores desde las 20:30 horas.