«Mi papá fue a comprar cigarros y nunca más volvió. Me dijo que me había abandonado porque sintió hacerlo así»

En un reciente episodio del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, Princeso dejó un poco de lado sus conflictos y particular humor. De este modo, se sinceró y contó un duro momento de su vida.

Resulta que en conversación con su equipo. Específicamente con Marlen Olivari y Luis Jiménez, el participante dio a conocer que cuando niño su padre lo abandonó.

«Mi papá fue a comprar cigarros y nunca más volvió. No sé si soy hijo del lechero, del que iba a cortar el pasto», indicó Princeso en modo de broma.

Frente a esto, Marlen Olivari le preguntó si es que lo conocía. Ante esto, el joven le contestó: «Lamentablemente si lo conozco. Dijo ‘mi amor, voy a comprar cigarros’ y no volvió más. Tenía como dos añitos. Él vale callampa».

Además, mencionó que hubo un intento de «tener comunicación por los dos lados». Sin embargo, esto no se concretó.

Mundos Opuestos: Princeso revela encuentro que tuvo con su padre

Además, en la conversación con sus compañeros del espacio de telerrealidad, el influencer dio a conocer un encuentro que tuvo con su padre, el que no terminó de la mejor forma.

«A los 18 años viajé a Concepción a conocerlo. Le pedí unas zapatillas y me las negó. Ahí le dije ‘nunca me diste nada en 17 años, te estoy pidiendo unas zapatillas y no las vas a comprar’. Después pesqué el bus, llego y mi mamá me dijo ‘vamos altiro a comprar unas zapatillas’. Mi mamá me lo ha dado todo», contó Princeso.

Además, mencionó que «él fue frío, me dijo que me había abandonado porque sintió hacerlo así».

Luego Marlen Olivarí le consultó por apoyo emocional, a lo que el participante de Mundos Opuestos contestó: «Me refugio en Dios, mi novia, mi hijo, mi mamá. Vivo con mi mamá, cómo la voy a dejar sola».