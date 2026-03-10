“Ser fuerte también es parar” El emotivo mensaje de Carla Jara tras ser hospitalizada

Carla Jara, panelista del matinal de TVN “El Medio Día”, compartió un emotivo mensaje tras haber sido hospitalizada este fin de semana debido a un problema de salud que tuvo que enfrentar. Compartió unas postales donde se le ve postrada en camilla de una clínica.

“Ser fuerte también es parar, respirar y cuidarme”, mencionó en la publicación que subió en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores le entregaron el apoyo en comentarios.

La ex chica Mekano detalló que a pesar del susto, no tuvo nada grave.

Los detalles sobre su estado de salud

El pasado viernes, Jara había mostrado el registro de su hospitalización. Al día siguiente, la actriz agradeció los mensajes que recibió y entregó más información sobre su estado de salud, afirmando que el problema no pasó a mayores.

“Después del programa me dio un tirón muy fuerte en la espalda. Venía con un pequeño dolor, pero ayer se me gatilló un dolor muy fuerte que me dejó chueca y tuve que venir a la clínica”, explicó.

“Como era tan intenso todo, hoy me tuvieron que hacer un bloqueo facetario, me tuvieron que infiltrar para sentirme mejor”, dijo.

A su vez, reveló que se sometió a un “procedimiento mínimamente invasivo que consiste en inyectar anestésico y antiinflamatorios (corticoides) directamente en las articulaciones de la columna para aliviar el dolor crónico lumbar o cervical”.

Fue en la noche de este domingo, que Carla Jara apareció en redes sociales y actualizó su estado de salud, con un mensaje de aliento para los demás.

“Ser fuerte también es parar, respirar, cuidarme y volver a empezar”, expresó. “Gracias a cada uno por sus mensajes, ya estoy en mi casita y volveré a sanar”, añadió.

El post se llenó de comentarios en apoyo a su pronta recuperación.

