Julio César Rodríguez sufre estrepitosa caída tras coqueto comentario de su ex en vivo: «Siempre vas a ser…»

Durante la jornada de este lunes, Julio César Rodríguez protagonizó una inesperada situación mientras era entrevistado por el programa de Canal 13, «Hay que decirlo».

En esta instancia, el notero Nacho Pop abordó al rostro televisivo cuando este salía de su trabajo en la radio.

El notero quería conversar con JC Rodríguez con respecto a su decisión de dejar Chilevisión y también sobre sus próximos proyectos. En este sentido, el periodista le dio un regalo e improvisó una mesa para que compartieran una «once».

Y en el estudio de «Hay que decirlo» se encontraba dentro de las invitadas una ex del rostro televisivo. Hablamos ni más ni menos que de Laura Prieto.

Frente a esto, Julio César Rodríguez señaló que recientemente la vio en otro canal. Ante esto, la modelo le respondió: «Así soy, potito loco, tú me conoces».

La estrepitosa caida de Julio César Rodríguez en vivo

Posteriormente, Laura Prieto le señaló al periodista que «para mí siempre vas a ser mi Julito».

Y luego de eso, de manera inesperada, Julio César Rodríguez cayó al piso, lo que hizo que en el estudio murieran de la risa.

Frente a esto, el animador le echó la culpa a Nacho Pop por la silla que colocó en la tierra. «Tienen que decirle a Nacho que ponga las cuestiones en el cemento, no en la tierra», lanzó, Mientras en el set seguían riendo por el chascarro.

