“No hay interés” Soulfia revela el poco apoyo que hay entre mujeres en la industria musical

Sofía Walker, mejor conocida como Soulfia, es una cantante urbana de la industria musical chilena. Con reinvenciones en su sello musical y un álbum en proceso, la artista se sumó a la nueva temporada de Fiebre de Baile para ser una de las competidoras del estelar.

Sin embargo, a pesar de abrir nuevos caminos en su carrera musical, confesó que hay poca sororidad entre mujeres dentro de la música, sobre todo cuando se trata de apoyarse entre colegas.

Fue en ese sentido, que reveló que ha pedido una oportunidad a diferentes artistas y a veces, ni siquiera recibe una respuesta al respecto.

“Espero que eso cambie pronto”

En medio de una entrevista, la artista mencionó que se siente “al debe” sobre colaboraciones entre mujeres artistas, ya que son pocas las canciones que tiene en conjunto con una mujer.

Fue ahí cuando reveló la poca sororidad cuando se trata de apoyarse entre colegas. “Lamentablemente, eso es así, al menos hacia mí y hacia otras colegas. Pero espero que eso cambie pronto”, mencionó.

Y es que en un rubro liderado en su mayoría por hombres, el apoyo entre mujeres marca la diferencia, pero se le ha visto frenada por distintas situaciones. “Traté de colaborar con algunas artistas, que ya les he pedido una oportunidad anteriormente y no se da”, confesó.

“A veces tienen motivos, a veces no responden, otras veces no hay interés, pero son cosas que pasan”, agregó.

En esa misma línea, detalló que para ella, colaborar musicalmente es algo delicado, por su cambio de rumbo de género musical.

“Sobre todo en la etapa en la que estoy, cambiando de espacio. Ya no estoy tanto en lo urbano, entonces entrar en un nuevo lugar donde no han visto mi trabajo puede ser complicado. Pero las cosas se van a acomodar a mi favor”, cerró.

Soulfia y su participación en Fiebre de Baile

Tras el regreso de Fiebre de Baile con su nueva temporada, una de las grandes artistas confirmadas se trataba de Soulfia, quien ha logrado cautivar al público con sus coreografías en la competencia. Hasta el momento, es la única cantante urbana que es parte de la competencia, ya que Fran Maira aún no se integra al estelar.

Esta noche la veremos competir en un truelo contra Junior Playboy y Kathy Contreras, el cual dijo que su coreografía está «dedicada a todas las mujeres luchadoras, guerreras y poderosas que inspiran cada día a generaciones».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google