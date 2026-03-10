“Nunca se olvide…” El tierno gesto de Don Francisco con la pareja de Gabriel Boric

Este lunes pasado se concretó el retorno del programa de Canal 13 “Las caras de la Moneda”, donde el destacado conductor Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, entrevistó en vivo al Presidente Gabriel Boric a tan solo días que se realice el cambio de mando.

El estelar trató de un espacio que retoma las pantallas cada vez que hay elecciones presidenciales o cambios de mando. En ella, la entrevista en profundidad hacia Gabriel Boric concretó diversos temas, como sus años al mando, su nueva etapa en la paternidad, entre otros.

Fue en ese momento en el que Don Francisco tuvo un gentil y emotivo gesto hacia Paula Carrasco, pareja del Presidente, que dejó a todos sorprendidos. Se trataba de un regalo especial para Paula y su hija con Gabriel Boric, llamada Violeta.

Este fue el regalo de Don Francisco

Mientras el animador conversaba con ambos sobre su relación, Paula agregó unas sentidas palabras hacia el Presidente. “Lo admiraba siempre. Voté por él. Nos conocimos y fue extraño, porque nunca lo sentí como una persona lejana”, dijo.

“Primero fuimos amigos, después fuimos pareja. Nos demoramos ocho citas en el primer beso”, confesó Paula.

En ese mismo contexto, Don Francisco la invitó a subir al escenario, momento en el que le entregó un especial regalo que tiene relación con Violeta, su hija. “Me gustaría, Paula, que subiera un momentito, tengo un recuerdo para usted”, dijo el animador.

“Quería hacerle entrega de un regalo. Hice una Violeta de plata, hecha para usted y con una amatista que es de color Violeta”, detalló Don Francisco.

El hecho sorprendió a Paula y al Presidente, quien agradeció el obsequio. A su vez, Don Francisco reveló que el obsequio tenía un significado más profundo.

“Es para que usted la use y nunca se olvide de Violeta. Cuando Violeta la pueda usar, usted se la pase a Violeta para que ella nunca se olvide de usted”, cerró. El gesto se convirtió en un momento cálido y estremecedor para Gabriel Boric, quien mañana se despide de su presidencia que llevó tras cuatro años como el Presidente de la República.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google