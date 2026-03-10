«Estoy feliz, voy a ser papá»: Junior Playboy alza la voz luego de que exchica reality anunció embarazo

Recientemente, se dio a conocer una noticia que sacudió al mundo de las redes sociales y al conocido «Torneo de Cell». Lo que pasa es que Yessenia Alcibia, expareja de René Puente dio a conocer que estaría esperando un bebé de Junior Playboy, quien actualmente es participante de Fiebre de Baile.

La noticia generó gran sorpresa y las reacciones no tardaron en llegar. A través del internet algunos cibernautas que el padre sería René. Sin embargo, otros decían que sería del viral Carlitos Run.

Las palabras de Junior Playboy

Luego de presentarse con su coreografía en el estelar de Chilevisión, en el basckstage, el popular exchico reality se refirió a la revelación de Yessenia Alcibia en conversación con la prensa.

«Le mando un besito a Pinocho, que está dentro del estómago de Yessenia», partió señalando.

Además, aseguró que se hará cargo del pequeño. «Estoy feliz, voy a ser papá, tengo que ver los pañales y todo el tema», indicó.

En este sentido, también habló sobre sus «rivales» del «Torneo de Cell». «Destruí a Carlitos y al René de una. Pero tenía que hacerlo. Tenía que nacer ese androide», indicó.

Frente a esto, le indicaron a Junior Playboy que «el Tío Rene dice que es de él». Sin embargo, Junior Playboy fue tajante: «No, difícil, porque la cabeza de él no puede estar dentro de una guata. Descartado!».

Además, también tuvo palabras para Carlitos Run. «Que siga tomando Coca-Cola, esto es para adultos», indicó.

En tanto, para finalizar, Junior Playboy indicó: «Yo quiero un examen de todo, de sida y de ADN, de todo, porque hoy en día uno tiene que dudar de todo. El virus está en todos lados y Yessenia es un poco atrevida, es desordenada».

