«Se ve medio patético»: Fran García-Huidobro pierde la paciencia y explota contra Junior Playboy por improvisación en Fiebre de Baile

En poco tiempo, la nueva temporada de Fiebre de Baile ha dado mucho que hablar y ya ha tenido diversas polémicas.

En este sentido, en el capítulo de este lunes del estelar de Chilevisión, Fran García-Huidobro y Junior Playboy tuvieron un tenso encontrón, el que llamó la atención de los televidentes.

Esto sucedió después de la presentación del exchico reality, quien interpretó la canción «Malportada» de Nathy Peluso. Instancia en la que incluso se subió a la mesa del jurado.

Y esto último no le gustó para nada a Fran García-Huidobro, quien no dudó en hacerle saber su enojo.

El tenso encontrón entre Fran García-Huidobro y Junior Playboy

«Niño rebelde se puede ser hasta cierta edad, después ya no es niño rebelde y se ve medio patético», le indicó Fran García-Huidobro.

«Usted se dio un lujo que no está en condiciones de darse (…) Usted se puso en riesgo y a las cuatro personas que están ahí, pero como a usted todo le da lo mismo porque es el niño rebelde… No sé cuánto le va a durar el personaje», añadió la comunicadora.

Frente a esto, Junior Playboy no se quedó en silencio y le lanzó un comentario que sorprendió al resto del estudio.

«Me da lo mismo lo que diga Fran porque tú estás hablando con una depresión endógena del pasado», expresó el exchico reality.

Además, agregó: «No pasó nada, ¿o me han visto que me he mandado un cagazo grande? (…) Yo pido respeto y que se me respete. Y si digo que lo hago, lo hago bien porque no es la primera vez que estoy en un escenario».

Sin embargo, esto no fue todo. Junior Playboy también mencionó: «Usted está viviendo en el pasado. No es mi problema que ese hombre esté ahí en su cabeza. Usted tiene que vivir el presente y futuro».

Frente a esto, Fran García-Huidobro le respondió de manera tajante. «Mire, señor Playboy, soy una perra vieja en la farándula, no me meto en problema con cabros chicos», lanzó para posteriormente seguir con las evaluaciones.

