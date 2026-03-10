¿Lo amó de verdad? La confesión de Laura Prieto tras fallida relación con Julio César Rodríguez

Julio César Rodríguez ha dado de qué hablar durante los últimos días. Tras su renuncia a Chilevisión, después de 13 años, el conductor decide cerrar un ciclo. Sin embargo, la farándula siempre estará un pie adelante para comentar sobre los nuevos chismes de la TV chilena.

En una de estas ocasiones, la relación que mantuvo JC Rodríguez con la modelo Laura Prieto en 2012 volvió a ser tema en los programas de farándula.

Todo ocurrió luego de que la modelo se refiriera al mediático pololeo que vivieron. En ese contexto, repasó distintos momentos de su vida personal y profesional, instancia en la que apareció el recuerdo de los casi cinco años que compartió con el animador.

El intenso amorío de Prieto con JC

La conversación surgió durante el programa «Hay Que Decirlo» al comentar sobre la exposición mediática que se vive al tener una relación con un rostro conocido, dando de ejemplo el reciente rumor de una nueva pareja que tendría el ex futbolista Jorge Valdivia.

La psicóloga Alexandra Vidal, invitada al programa, quiso profundizar con la experiencia personal que vivió Prieto tras su antigua relación y le preguntó si en su vínculo con JC Rodríguez existieron sentimientos auténticos.

Prieto respondió sin rencores: “Por supuesto, por algo duré tanto tiempo”. Acto seguido, la especialista planteó la posibilidad de que si una persona se involucra emocionalmente con alguien famoso sin que exista interés por la exposición mediática.

“Podría ser que esta niña que es tan bonita, podría tener sentimientos reales y que no esté con él por la exposición”, comentó Vidal sobre la nueva pareja del ‘Mago’.

“Yo estaba muy expuesta”

Tras la reflexión, Prieto ahondó en su historia amorosa que tuvo con el conductor, destacando que lo de ellos fue un contexto distinto del cual se hablaba en el programa.

“Sí, pero hay una diferencia entre mi relación con Julio y ella. Y es que en ese minuto, cuando yo empecé a salir con Julio, los dos estábamos expuestos”, destacó.

Asimismo, profundizó en que su propia figura ya tenía notoriedad mediática en ese período. “Obviamente, él era diez mil veces más famoso que yo, pero yo venía de un atado más o menos”, agregó.

A su vez, el periodista Ignacio Gutiérrez se refirió al noviazgo que tuvo Prieto antes de estar con Julio César, el famoso DJ Méndez. En ese contexto, la modelo había vivido una etapa en la que su nombre era constantemente comentado en los medios.

“En ese momento yo estaba muy expuesta… ¿Se acuerdan del bikini en Yingo, que se me cayó el bikini en el programa, sin querer? Entonces ahí yo creo que los dos veníamos de una alta exposición, a diferencia de esta relación”, enfatizó Prieto.

El vínculo entre Laura Prieto y Julio César Rodríguez se extendió por cerca de cinco años, pero todo llegó a su fin en 2017, con un trato cordial y estable entre los dos.

