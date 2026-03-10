Piare con P llega por primera vez a Gran Arena Monticello tras su éxito en Viña: fecha y cómo comprar entradas

La humorista nacional Piare con P se presentará por primera vez en Gran Arena Monticello. Instancia en la que busca seguir extendiendo el éxito que obtuvo en el Festival de Viña 2026.

De este modo, se espera que la comediante muestre una rutina que incluya anécdotas de su experiencia en la Quinta Vergara y que haga reír a todos los presentes.

Cómo comprar entradas

La presentación de la humorista en Gran Arena Monticello está programada para el sábado 4 de abril desde las 21.00 horas.

Vale señalar que las entradas saldrán a la venta hoy, martes 10 de marzo, a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.

Más sobre Piare con P

la humorista llamada Pauline Echeverría es oriunda de Puente Alto. Además, de ser comediante es actriz y se ha presentado en diversos escenarios del país. De este modo, consiguió preparación para llegar al Festival de Viña, donde brilló con su desplante, anécdota, chistes rápidos e interacción con el público. Incluso terminó viralizando el término «quedé como Hand roll».

Vale señalar que Piare con P no solamente se lució con sus chistes historias. También cantó reggaetón, bailó e interpretó un tema con el que anima a las mujeres a dejar sus relaciones de parejas tóxicas.

Y ahora la humorista llegará a San Francisco de Mostazal a mostrar que dejó de ser una promesa del humor y que ya es una mujer que tiene mucho que decir a través de la comedia.

