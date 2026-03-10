“Me parece irresponsable…” Le paran los carros a Vasco Moulian por dichos sobre Daniela Aránguiz

Katherine Helfmann, madre de Cuco y Raimundo Cerda, le respondió con todo a Vasco Moulian, quien mencionó durante un programa en vivo que Helfmann había calificado de “cuma” a su nuera Daniela Aránguiz, enfatizando en que su relación no era la mejor de todas.

Tras la situación, la madre de los hermanos Cerda salió a responder por los dichos de Moulian, además de aclarar la verdadera relación que tiene con el panelista, quien se tomó la instancia de hablar sobre lo que opina Helfmann de sus nueras, Aránguiz y Faloon Larraguibel.

Fue así que, a través de sus redes sociales, Helfmann entregó unas declaraciones parando rápidamente los rumores que inició Moulian.

Esto fue lo que dijo la madre de los Cerda

En su cuenta de Instagram desmintió fuertemente haber tratado de “cuma” a Daniela Aránguiz, calificando los comentarios dichos por Moulian en Primer Plano como “falsos”, asegurando que valora la relación que tienen sus hijos con sus actuales parejas.

“Quiero aclarar de manera muy tajante que jamás en mi vida he emitido comentarios despectivos sobre Faloon Larraguibel ni sobre Daniela Aránguiz, ni tampoco he utilizado calificativos ofensivos para referirme a ellas”, señaló Helfmann en el comunicado.

A su vez, le tiró un parelé a Moulian: “Me parece muy grave y profundamente irresponsable que se pongan palabras en mi boca que nunca he pronunciado, más aún cuando esto se hace en televisión abierta y frente a todo el país”.

“Al señor Vasco Moulian lo conozco únicamente de un saludo cordial cuando coincidí en el público del programa Fiebre de Baile. No mantengo con él ninguna relación personal ni conversación que pudiera justificar las afirmaciones que realizó”, detalló.

“Por lo mismo, me sorprendió profundamente escuchar en el programa Primer Plano que mencionara mi nombre de una manera tan liviana, atribuyéndome comentarios que son absolutamente falsos”, sostuvo.

La relación de Helfmann con Larraguibel y Aránguiz

Bajo ese mismo contexto, la madre de los Cerda quiso aclarar la postura y relación que tiene con las parejas de sus hijos, describiendo que nunca ha existido un mal ambiente.

“Quiero ser muy clara en este punto: jamás he hablado de esa forma ni de Faloon ni de Daniela. A ambas las respeto y, además, valoro la relación que mantienen con mis hijos”, detalló.

Finalmente, Katherine Helfmann insistió en que su nombre no debería ser utilizado para incentivar polémicas basadas en versiones que no son verdad. “No corresponde ni es aceptable que se utilice mi nombre para generar comentarios o polémicas basadas en afirmaciones que nunca he hecho”, comentó.

“Espero que esta aclaración sea suficiente para evitar que se vuelva a mencionar mi nombre en relación con declaraciones que no me pertenecen”, cerró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google