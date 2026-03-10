Lollapalooza Chile 2026 hace historia y logra importante hito: ¿Quedan entradas disponibles?

Faltan solamente días para el Lollapalooza Chile 2026, por lo que cada vez aumentan las expectativas. Y recientemente, el festival más grande del mundo anunció que se cumplió un importante hito.

Resulta que todos sus pases de 3 días (General, Lolla Lounge y Platinum) se agotaron. Algo que pasa por primera vez con esta categoría de entradas.

Este nuevo hito, reafirma el potencial de la cartelera de Lollapalooza Chile 2026 y el gran interés que ha despertado en el público nacional.

Vale señalar que cada año, el evento destaca por reunir a destacados nombres de la escena musical global y este año no será la excepción.

Los grandes artistas que llegan a Lollapalooza Chile 2026

El viernes 13 de marzo destaca el nombre de Sabrina Carpenter, quien es un fenómeno del pop global y se ha transformado en una de las artistas más influyentes de los últimos años. Además, dicho día también se presentará Deftones, quienes llegan con su más reciente álbum Private Music (2026) y todos sus éxitos que marcaron el sonido alternativo en los 2000. Por otro lado, también dirá presente Doechii, artista que cuenta con una propuesta que mezcla rap, R&B y pop alternativo. Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos y más artistas también serán parte de la primera jornada.

En tanto, el sábado 14 de marzo estará marcado por el debut en Chile de Tyler, The Creator. También dirá presente Lorde junto a sus clásicos y su nuevo disco Virgin (2025). Igualmente se presentará Turnstile, Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis, Judeline y Katteyes, entre otros nombres.

Por otro lado, la protagonista del último día del Lollapalooza Chile 2026 (domingo 15 de marzo» será Chapell Roan, uno de los grandes fenómenos del pop, junto a Skrillex y Lewis Capaldi. Además, Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos y más artistas serán parte de esta jornada.

Es importante mencionar que quedan los últimos pases diarios disponibles, los que se pueden conseguir a través de Ticketmaster.cl.

