Muere popular pareja de influencers en trágico accidente en Algarrobo: incidente terminó con cuatro fallecidos

Gran conmoción ha causado un trágico accidente que se registró la tarde de este lunes en la playa Grande Mirasol en la comuna Algarrobo de la región de Valparaíso.

En este lamentable incidente fallecieron cuatro personas. Entre ellas el popular influencer estadounidense Ben Wood, quien hace varios años vivía en nuestro país y es uno de los cofundadores de la hamburguesería El Honesto Mike y su pareja.

Desde la Armada de Chile dieron a conocer que en este incidente fallecieron dos hombres y dos mujeres. En tanto, otra persona fue rescatada y la llevaron al Hospital Claudio Vicuña.

Trágico accidente en Algarrobo

La tragedia comenzó cuando cerca de las 19:00 horas, una mujer de 28 años aproximadamente fue arrastrada por la corriente del mar. Esto generó que su pareja reaccionara rápidamente.

«Iba caminando por el borde costero, y cuando la ola la bota, es que la pareja sale en su auxilio», indicó Sergio Sánchez, capitán de Puerto de Algarrobo.

Tras ver esto, otras tres personas ingresaron al mar para ayudarlas. No obstante, también fueron arrastradas por el oleaje y perdieron la vida, según consignó Meganoticias.

La autoridad dio a conocer que estas tres personas eran familiares. Uno era un estadounidense de 77 años. En tanto, otro era su hijo Benjamin Wood, conocido como Ben Wood popular influencer gastronómico.

Además se encontraba su pareja chilena, quien también falleció y que en redes sociales era conocida como Pepa Ureta.

El único sobreviviente fue la pareja de la mujer 28 años que fue arrastrada en primera instancia por las olas. «A él lo logran rescatar, y sale hacia la playa. Las otras cuatro personas son arrastradas corriente mar adentro», mencionó Sánchez.

Luego de este trágico accidente, desde la Armada avisaron que el litoral está bajo el aviso de marejadas vigentes, lo que hace mayor el riesgo de accidentes.

«Se insta a la comunidad a actuar con máxima prudencia, respetar las banderas rojas y evitar el ingreso al mar bajo estas condiciones climáticas», mencionaron.

