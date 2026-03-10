Cambio de mando 2026: conoce los cortes y desvíos de tránsito programados en la Región Metropolitana

Este miércoles 11 de marzo viviremos un nuevo cambio de mando presidencial, instancia en la que el Presidente Gabriel Boric otorgará su mando al candidato electo, José Antonio Kast. La ceremonia ocurrirá en el Congreso Nacional de Chile a partir de las 12:00 horas.

En la instancia se tomará el juramento al nuevo Presidente, quien recibirá la banda presidencial y la Piocha de O’Higgins, marcando oficialmente el inicio de un nuevo gobierno para Chile.

A tan solo un día de la ceremonia del cambio de mando, los desvíos de tránsito ya se están proclamando en las calles de la Región Metropolitana. Desde Carabineros, informaron los sectores que tendrán modificaciones desde este martes hasta el jueves 12 de marzo.

Revisa el detalle de los desvíos

Desde Transporte Informa, informaron que las modificaciones en la RM son las siguientes:

11 de marzo

Durante la mañana habrá restricción de tránsito hacia el Palacio de La Moneda, considerando el cuadrante de Avenida Manuel Rodríguez, Catedral, San Antonio, Miraflores y Alameda al poniente.

Una vez concluida la ceremonia de traspaso de mando en Valparaíso, el presidente José Antonio Kast se trasladará a Santiago en avión. Es por ello que desde las 15:00 horas Carabineros considera los siguientes cortes y desvíos de tránsito:

Alameda al oriente será desviada desde Avenida España.

Avenida Providencia al poniente será desviada hacia Calle del Arzobispo o por Avenida El Salvador.

12 de marzo

Durante la mañana se realizará un Evento Religioso en la Catedral Metropolitana de Santiago. Es por ello que:

Desde las 07:00 horas se suspenderá el tránsito vehicular hacia la Plaza de Armas, al interior del cuadrante comprendido entre calles San Antonio, Huérfanos, Morandé y Santo Domingo.

Se prevé habilitación del tránsito hacia la Plaza de Armas entre las 13:00 y las 13:30 horas.

Estos son los mapas con el detalle de los desvíos de tránsito en Santiago:

