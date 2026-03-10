10 Mar, 2026. 16:29 hrs

Calor en Santiago: Iván Torres reveló en su pronóstico del tiempo cuándo disminuirían las temperaturas en la capital

En la mañana de este martes, el meteorólogo de TVN entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días y dio conocer cuándo bajarán las temperaturas en Santiago.

Por Iván López

También te podría interesar: Cambio de mando 2026: conoce los cortes y desvíos de tránsito programados en la Región Metropolitana

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último