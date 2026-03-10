Sinaka en Gran Arena Monticello 2026: fecha y cómo comprar entradas

Sinaka sigue cosechando hitos y por primera vez llegará a Gran Arena Monticello. El joven artista pasa por un gran momento y el próximo sábado 25 de abril se presentará en San Francisco de Mostazal.

Vale señalar que el cantante urbano alcanzó gran popularidad y reconocimiento durante el pasado, cuando lanzó canciones como «Aló» con Katteyes y «Senda Bellakona». Ambos proyectos lograron masificar su propuesta, la que se inspira en el reggaetón clásicos de los 2000.

Sinaka, de nombre real Matías Muñoz aterrizará en Gran Arena Monticello con su último álbum titulado «El Nuevo Sonido», el cual tiene colaboraciones con destacados artistas como Pablo Chill-E y Kidd Voodoo. Además, el disco fue destacado por el prestigioso medio estadounidense Pitchfork.

Vale señalar que la encargada de abrir este concierto es ni más ni menos que Lafé, artista emergente que recientemente lanzó su single «Hechizá» y que en mayo estrenará su tercer álbum como solista, el que contempla 12 temas, en los que se fusionan sonidos de trap, el reguetón, el afro y el pop. El disco fue escrito por Lafé, mientras que la producción fue de Felo Fonsea y Félix Encina en estudios Fonsea.

Cómo comprar entradas para el concierto de Sinaka

Las entradas para el concierto del 25 de abril de Sinaka en Gran Arena Monticello saldrán a la venta el jueves 12 de marzo, a partir de las 16:00 horas a través de Ticketmaster.

Es importante mencionar que el artista de 26 años pasa por un tremendo momento. De hecho, recientemente hizo sold out en lo que será su primer show en solitario en Teatro Caupolicán. Instancia programada para el sábado 2 de mayo.

De este modo, Sinaka promete dos grandes noches, en las que se espera que haga un repaso de los temas más populares de sus álbumes «W.A.N Vol.1» , «MOJA» y «La Nueva Industria», y «EL NUEVO SONIDO».

