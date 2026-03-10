“Lo pude lograr solita”: La Chilota sorprende en redes tras someterse a cirugía estética

Fernanda Valenzuela, mejor conocida como “La Chilota”, es una influencer de 22 años que actualmente logró llegar a las pantallas televisivas chilenas por su participación en el reality de Canal 13 “Mundos Opuestos”.

Esta vez, la Chilota causó tendencia tras revelar en sus redes sociales que se sometió a una cirugía.

La ex chica reality compartió su proceso postoperatorio, el cual desató una fuerte división entre sus seguidores, quienes mencionaron que la operación “no era necesaria”.

¿Qué operación se hizo?

La influencer mostró cómo quedó su cuerpo después de haberse realizado una mastopexia. Según la página Medlineplus, esta operación es conocida como el “levantamiento de mamas”.

Es una cirugía estética para corregir la flacidez y caída de los senos, reposicionando el tejido y areola, con el objetivo de lograr una apariencia más firme y juvenil, eliminando el exceso de piel para aumentar el volumen si es necesario.

La Chilota compartió un video donde relata desde su salida de su casa, la llegada a la clínica y el postoperatorio, anunciando una segunda parte de su evolución.

“Algo que les quería compartir de mi vida privada. Una decisión difícil de tomar y que está cambiando mi vida. Algo que hace un año parecía imposible para mí, hoy lo pude lograr solita. Gracias, gracias”, escribió en la publicación.

Muchos de sus seguidores la elogiaron y apoyaron, pero hubo otros que no dudaron en entregar su opinión inapropiada. Por lo mismo, ella decidió limitar los comentarios del video.

La operación trata de hacer tres cortes quirúrgicos en las mamas. La piel adicional, o el tejido mamario, se extirpa y se reubica el pezón y la areola.

La historia de Chilota

Fernanda, alias «La Chilota» es oriunda de Chiloé (por eso su nombre artístico). En una conversación que tuvo con un participante durante el encierro del reality, contó que fue mamá adolescente. «Yo estaba saliendo de cuarto medio y mi hijo tenía seis meses».

Tras la situación, siguió con sus estudios hasta llegar a estudiar medicina veterinaria, pero la carrera no terminó siendo lo que ella esperaba. Fue así como sus padres le dijeron que no la iban a «apoyar en nada más». Sin recursos ni respaldo, la Chilota decidió probar suerte en la capital.

Es entonces cuando se integró al reality de YouTube «Secreto en el lago» y todo cambió. «Me fue la raja. La gente me pedía fotos en la calle. Me fui de mi casa pidiendo plata y volví con plata», contó.

