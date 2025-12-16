Popular participante de Mundos Opuestos impacta tras revelar traumática experiencia: «Mi papá abusó de mí»
La participante del reality de Canal 13 se sinceró en conversación con sus compañeros y reveló cómo le ha afectado esta compleja situación.
En el último capítulo del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, una participante impactó a sus compañeros con una potente confesión.
Se trata de Fernanda Valenzuela, más conocida como Chilota, quien en el «pasado» dio a conocer una dura situación que le ha afectado por mucho tiempo.
«Yo no ocupo mi apellido paterno porque mi papá abusó de mí… mi papá biológico. Lo denunciamos y la justicia no hizo nada», partió señalando.
«Yo no hablé en ese momento porque era muy chica; y lo denunciaron y no pasó nada. Cuando yo era más grande, ahí hablé, pero con miedo a que no me creyeran», agregó Chilota.
Impactante confesión en «Mundos Opuestos»
Durante la conversación, la participante del reality de Canal 13 fue entregando más detalles de cómo le afectó esta traumática experiencia.
En este sentido, Chilota indicó que la situación la dejó traumada. «Cuando me pasa algo grave, como que no puedo vivir las emociones de lo que me está pasando», indicó.
Además, expresó que «cualquier hombre que se pareciera un poco a mi papá, era que no lo podía soportar, lo odiaba sin motivo».
«La persona que busqué es totalmente distinta a mi papá en todo sentido», añadió Fernanda Valenzuela.
«Siempre cuando me preguntan, digo que no lo conozco no más», finalizó la participante de Mundos Opuestos.
Es importante señalar que en Mundos Opuestos, diversos participantes, como José Pablo Saavedra, Alan Didier y Evelyn Ortiz se han sincerado y han entregado testimonios relacionados con casos de abuso sexual.
