«Extremadamente diva…»: Director de Miss Universo La Reina explicó la salida de Cata Vallejos de la competencia

La tarde de este viernes, el director del concurso comunal, Eric Garrido, se refirió públicamente a la controversia en torno a la salida de Catalina Vallejos del Miss Universo La Reina. Así entregando una fuerte crítica a su comportamiento durante el proceso.

Esto, en conversación con Plan Perfecto. Ahi, Garrido explicó que la decisión de apartarla del certamen se debió a problemas internos con ella, señalando: “Hubo muchas faltas de respeto”.

Cabe recordar que Cata Vallejos había sido elegida para representar a la comuna de La Reina. No obstante, mientras ella se encontraba de viaje en Rapa Nui, Garrido volvió al continente y comunicó el término de su participación. Posteriormente, la influencer aseguró que se enteró de su salida a través de redes sociales, lo que aumentó la controversia en torno al caso.

Director de Miss Universo La Reina explicó la salida de Cata Vallejos de la competencia

Ahora, en Plan Perfecto, Eric Garrido explicó el motivo tras la salida de la modelo: «No quiero generalizar con toda la gente que es de los medios, famoso o conocidos, diciendo que actúan de la misma forma, pero en mi caso, tuve la mala experiencia de apostar por una niña que es extremadamente diva«.

«Frente a toda esa situación, hubo muchos altercados y diferencias, porque al final y al cabo siempre quería pasar por encima de mí«, detalló el director del concurso.

Incluso, Eric Garrido aseguró: «Los reclamos de las colaboraciones que se hacían, y no se cumplían, llegaban a mí, y las cosas positivas llegaban a ella«.

«Yo no gano con esto, lo hago por pasión, dejé muchas cosas de lado (…) y ver que un personaje te pague ni siquiera con un gracias, dije: ‘No, basta’. Si ella no lo valoró y no me respetó, ya no es un tema mío. Siempre fui caballero, hasta ahora, y si lo estoy haciendo público, es porque hay un límite», cerró sobre el conflicto con Cata Vallejos.

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