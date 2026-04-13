Cata Vallejos es candidata a Miss Universo Chile 2026 y le llueven las críticas por este motivo

Una nueva versión del Miss Universo Chile 2026 está preparándose con todo. Esta vez, salió a la luz otra candidata que irá por la corona.

Se trata de Catalina Vallejos, la influencer que por varias semanas se habló de su posible participación en el certamen. Ayer, se confirmó su candidatura en redes sociales.

Representando a la comuna de La Reina, su objetivo claro es coronarse y marcar su presencia en la competencia de belleza.

Sin embargo, a muchos no les pareció su integración al certamen, dejando varias críticas por parte de quienes comentaron la publicación.

La razón, tras diversas polémicas que protagonizó la influencer hace algún tiempo, como la situación que ocurrió con el equipo de fútbol Universidad de Chile en Avellaneda, o sus dichos por las vacunas durante la pandemia.

El anuncio de Cata Vallejos a Miss Universo Chile

La publicación la dio el sitio oficial del concurso, donde mencionaron la llegada de Vallejos con un sincero mensaje:

“No es solo una corona…es historia, es poder. Hoy nace una nueva reina, el mundo tiene un nuevo nombre que recordar”, destacaron.

Hace algunas semanas, el bailarín Juanfra Matamala había hablado sobre la candidatura de la influencer, mencionando lo siguiente:

“Yo quiero demasiado que ella sea candidata a Miss Chile este año, porque encuentro que cumple con todas las condiciones”.

Matamala ha sido nombrado últimamente como el ‘amigo de las Misses’ ya que tiene una amistad con Emilia Dides, Inna Moll y Catalina Vallejos. Dides y Moll terminaron obteniendo la corona a Miss Chile, lo cual se dice que ahora Vallejos se la llevaría.

Las críticas a Cata Vallejos por Miss Chile

Sin embargo, Vallejos no ha sido exenta de críticas. Estos últimos años, ha protagonizado unos polémicos dichos que, a pesar del tiempo, los cibernautas no olvidan.

Uno de los más recientes fue la grave situación que vivieron algunos hinchas del equipo de fútbol Universidad de Chile cuando visitaron Avellaneda, por un partido contra Independiente. Hinchas de la U fueron fuertemente agredidos.

Justo la influencer estaba presenciando el partido por el otro bando, Independiente, ya que su novio jugaba ahí. En sus redes sociales, Vallejos dijo que los hinchas ‘no sabían comportarse’.

“Para las personas que me están escribiendo de que debería apoyar a mi país, no tiene nada que ver. Yo apoyo al equipo de mi pololo, y él juega en Independiente”, dijo aquella vez.

Otra situación fue en contexto pandemia, cuando en redes sociales comenzaron a cancelarla por viajar cuando no se podía y manifestar que ella no se quería vacunar.

Algunos, incluso mencionan que no debería ganar por ‘ser la ex de Karol Dance’. Otros, simplemente dicen que el certamen está arreglado.

A pesar de los comentarios, Vallejos comentó sobre su candidatura:

“Asumo este gran desafío con disciplina, entereza y responsabilidad, dando siempre mi 100%, porque soy una mujer que lucha por sus sueños y siempre va por más. Gracias Miss Universo La Reina por confiar en mí”, dijo.

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