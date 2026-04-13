Filtran cuál sería la primera aparición de Julio César Rodríguez en su nueva casa televisiva

Se dio a conocer que Julio césar Rodríguez ya tendría todo listo con su nuevo canal, en el cual sería oficializado esta semana.

Se trata ni más ni menos que Mega. Además, José Antonio Neme dio a conocer que en Only Friends en Mega, que el ahora exrostro de CHV será el primer invitado de la nueva temporada del estelar de los días sábados.

Vale señalar que esta noticia se dio a conocer cuando Mauricio Correa, panelista de Only Friends dio a conocer que hace un tiempo tuvo una discusión con Julio César Rodríguez y que este ya ni lo saluda.

Julio César Rodríguez estará en Only Friends

En el programa de espectáculos, José Antonio Neme dejó en pausa el relato de Mauricio Correa y anunció con todo a su colega para el capítulo de la próxima semana.

«Gente en su casa, en esta pantalla va a aparecer dentro de los próximos segundos el próximo invitado. El sábado 18 de abril, estará con nosotros Julito», indicó. De este modo, en pantalla se pudo ver una foto de Julio César Rodríguez. Posteriormente, el espacio continuó con normalidad.

Sin embargo, con este anuncio se especula que JC se va a sincerar en el programa de Mega con respecto a su salida de CHV y arribo al canal ubicado en Vicuña Mackenna. Vale señalar que esta sería su primera entrevista desde que esta en su presunta nueva casa televisiva.

Es importante mencionar que la salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión dio mucho que hablar. Esto debido a que llevaba 13 años, en los que fue uno de sus principales rostros y lideró importantes espacios como el matinal «Contigo en la Mañana», «Primer Plano», «Gran Hermano», etc. Además, en el último tiempo había asumido el cargo de Director de Programación.

También te podría interesar: «Por favor, preocúpense»: Latife Soto impacta tras predecir graves situaciones para Chile

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google