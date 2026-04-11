«Todo calza…»: Mega compartió un video que confirmaría la llegada de Julio César Rodríguez

Hace algunas semanas, Julio César Rodríguez sorprendió tras anunciar su salida de Chilevisión, luego de más de una década siendo uno de sus rostros principales e incluso cumpliendo funciones ejecutivas.

Tras su renuncia, el animador se mantuvo alejado de la televisión, enfocándose en sus proyectos digitales y redes sociales. En paralelo, comenzaron a surgir rumores sobre una posible llegada a Mega, y aunque él nunca confirmó las negociaciones, tampoco cerró la puerta a esa opción.

Mega compartió un video que confirmaría la llegada de Julio César Rodríguez

Ahora, las especulaciones tomaron más fuerza luego de que Mega publicara un enigmático video en sus redes sociales. En el registro se ve la silueta de un hombre, que pareciera ser el «JC», acomodándose la camisa, la ropa y el calzado. Además, en el video se escucha la frase: «Pronto en Mega… Todo calza».

Además, el canal complementó con el siguiente mensaje en la descripción del video: «¡Todo calza! Muy pronto vamos a revelar quién es este hombre».

Hasta ahora, ni el animador ni la señal han entregado una confirmación oficial. Sin embargo, todo apunta a que su arribo sería inminente, en lo que podría transformarse en uno de los movimientos televisivos más importantes del último tiempo.

De concretarse, Julio César Rodríguez tendría el desafío de replicar el éxito que logró en Chilevisión, tanto frente a las cámaras como en roles estratégicos dentro del canal y en las redes sociales.

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