No seguiría en Fiebre de Baile: Aseguran que Fran García-Huidobro tendría nuevo rol en CHV

La participación de Fran García-Huidobro en Fiebre de Baile estaría llegando a su fin. Recordemos que la conductora de televisión llegó como parte del jurado para la segunda temporada del programa.

Esto, ya que según reveló uno de los panelistas de Sígueme, la «Dama de Hierro» saldría para integrarse a otro programa de la señal.

Aseguran que Fran García-Huidobro tendría nuevo rol en CHV

En el más reciente capítulo de Sígueme, el periodista Sergio Marabolí soltó la bomba. Según señaló, Fran García-Huidobro dejaría Fiebre de Baile para integrarse a la conducción de Plan Perfecto, el programa de farándula del canal.

Respecto al objetivo del cambio, el panelista contó: «La idea es potenciar la farándula como eje en la programación».

«Por lo mismo, y tras llegar a un acuerdo con los ejecutivos del canal, Fran García-Huidobro quedará a cargo de la conducción de Plan Perfecto, programa franjeado en las tardes de Chilevisión», agregó.

Cabe recordar que el canal ha necesitado reajustar algunos horarios, y conductores en sus programas, desde la salida de Julio César Rodríguez. Por ejemplo, a partir de esta semana, Fiebre de Baile se ampliará un día más, comenzando su emisión los domingos.

Con este cambio, Eduardo de La Iglesia, parte de Plan Perfecto, podría enfocarse en la conducción del matinal de Chilevisión, rol que asumió parcialmente.

Ahora, Fiebre de Baile tendrá como jurado al elenco original del año pasado, Power Peralta, Raquel Argandoña, Vasco Moulian y Edymar Acevedo.

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