‘Color de Rosa’: Así es el nuevo álbum que abrió el corazón de Lucky Brown

“Si tú te lo propones, todo puede ser Color de Rosa”, fue una de las frases con las que Marco Sepúlveda, mejor conocido como Lucky Brown, empezó a dar indicios de su nuevo proyecto musical.

Con diversos posteos en sus redes sociales, el artista urbano comenzó con las pistas sobre el álbum que, en sus palabras, nos llevará a conocer una parte de él que no conocíamos.

Sus éxitos como ‘Cosa Linda’, ‘Coa Xorete’, ‘Bella’, ‘Me Veo Rico’ y muchas más, lapidaron al artista como uno de los urbanos exitosos de la generación después de Pablo Chill-e.

Y ahora, con su lanzamiento del disco ‘Color de Rosa’, Lucky Brown da un paso adelante y nos muestra cómo la madurez en su carrera musical y la perseverancia lo han llevado a grandes hitos.

El detrás del disco ‘Color de Rosa’

“Verán una parte de mí que no conocían”, escribía el cantante en varias publicaciones, acompañadas de su historia familiar y de su niñez no exenta de pérdidas irreparables.

Pero también lo iluminó de momentos inolvidables que formaron parte de su formación como persona y como artista urbano. Su trayectoria lo ha hecho ser uno de los referentes del movimiento chileno.

‘Color de Rosa’ es un trabajo hecho a la medida de alguien que se ha buscado la vida y que ha sabido capitalizar en la actualidad, una de las carreras más exitosas del género urbano.

Esta nueva placa va más allá de interpretar canciones, sino que se compone de pequeños fragmentos de su vida ligados a la emocionalidad.

Así es el nuevo álbum de Lucky Brown

Distribuido en 16 temas, que dan una duración total de 42 minutos con 47 segundos, el álbum te adentra a ritmos tropicales, urbanos, con letras para vacilar y sanar con uno mismo.

Los temas tienen la participación de importantes artistas como: Young Cister, Jere Klein, Katteyes, Bogueto y Tony.

El disco muestra un estado y una madurez diferente en el quehacer musical de Lucky Brown, el que ha formado con la perseverancia de aquellos que le ganan a la vida haciendo lo que tanto aman.

“En la vida todo puede tornarse feo, pero uno es el único que puede salir adelante y por eso, si tú quieres, todo puede ser color de rosa”, describió el artista en un video que compartió en sus redes.

Y en definitiva, demuestra el concepto esencial del cual está hecho su nuevo trabajo.

‘Color de Rosa’ es el nuevo disco de Lucky Brown y ya está disponible en plataformas y en el canal de YouTube oficial del artista.

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