Renace el amor: Denise Rosenthal aparece públicamente con quien sería su nueva pareja

En noviembre del año pasado, comenzaron los rumores de que Denise Rosenthal estaba saliendo con una nueva persona.

Recordemos que su quiebre con quien llegó al altar, el músico Camilo Zicavo, fue un término bullado en las redes sociales tras supuestas infidelidades.

Después de siete años juntos, y dos en matrimonio, la pareja terminó en definitiva su relación.

Ahora, la cantante fue vista públicamente con quien sería su enamorado en un lanzamiento.

¿Quién es la nueva pareja de Denise Rosenthal?

Cecilia Gutiérrez, la periodista de espectáculos, había echado al agua a Denise hace un tiempo, diciendo que ya estaba saliendo con alguien. “Se llama Mauricio y es el conocido dueño de un gimnasio”, reveló.

Hace unos días, la cantante asistió junto a su pareja al lanzamiento de Gymly, una plataforma que permite a entrenadores escalar y monetizar sus programas a nivel global.

Las imágenes del evento fueron difundidas por la cuenta de Instagram Social Gram, donde se ve a ambos frente a las cámaras, confirmando así las especulaciones que estuvieron desde hace meses.

Su nueva pareja sería Mauricio Noval, profesor de educación física ligado al mundo del fitness.

Es dueño de dos gimnasios, uno en Chile y otro en Perú, y además cofundador, junto a Ignacio Hermosilla, del gimnasio Inprov en Las Condes.

Estas son las imágenes:

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