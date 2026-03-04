“No estaba siendo tan feliz”: Denise Rosenthal rompe el silencio sobre su pausa musical y el fin de su matrimonio

Denise Rosenthal, cantante chilena, rompió el silencio y habló sobre su pausa musical y el fin de su matrimonio, confesando haber vivido momentos donde sentía “una especie de vacío interno”.

Luego de siete años y dos de ellos en matrimonio, su separación con Camilo Zicavo en septiembre de 2024, sumado a complicaciones de salud por una hernia, la cantante decidió ir a Estados Unidos para priorizar su salud mental y poner límites.

Tras un periodo intenso por su quiebre matrimonial, la cantante reflexionó sobre el costo de la fama, mencionando que vivió una crisis existencial que la obligó a frenar su carrera después de 20 años trabajando arduamente. “No estaba siendo tan feliz”, destacó.

“Un retiro precoz”

Su reciente aparición en el podcast “Mujeres Que Suenan”, la cantante reveló las razones tras su pausa artística en 2025. Según sus palabras, le ayudó a su bienestar y lo sintió como “un retiro precoz”.

“Todas mis etapas se han adelantado, porque como partí trabajando muy chica, tuve mucha exposición, estaba muy pendiente de producir, de generar, de que tenía que trabajar y ser productiva”, detalló.

Con 20 años de trayectoria, Denise reconoció que el peso de la industria fue la gota que le rebasó el vaso. «Estaba muy pendiente de cumplir las expectativas ajenas, de cumplir con lo que se esperaba de mí».

“Eso interfiere mucho a la hora de conectarte contigo, con tu espacio seguro, vulnerable, porque te limita la conexión, ese juicio constante, y también uno termina no disfrutando el camino”, añadió la artista.

El éxito y el vacío interno

A pesar de haber logrado diferentes hitos, como llenar el Movistar Arena, triunfar en el Festival de Viña del Mar o ser telonera de grandes artistas, Rosenthal confesó que la plenitud profesional no siempre llenaba la personal.

“De pronto me vi en que había hecho el Movistar, estuve en el Festival de Viña, había logrado muchas cosas y era una persona súper exitosa, pero tenía una especie de vacío interno. Entonces ahí entré en una crisis personal, profesional, existencial, y dije ‘ok, tengo que tomar decisiones’”, comentó.

Fue así como decidió tomar una pausa para poder avanzar en su vida. “Decidí volver a cambiar completamente mis caminos, tomar riesgos, teniendo mucho miedo, duda, incertidumbre. Y lo que podría agradecer de haber aprendido es poner límites y que uno es responsable de hacer su vida”, dijo.

Justo ese proceso coincidió con un delicado episodio producto de una hernia. Y a pesar de la situación mediática que estaba viviendo en ese momento, la cantante asumió el control.

«No siempre existe una culpa externa, sino que uno se enfrenta a situaciones en la vida en donde es responsabilidad de uno llevarse a esos lugares, y hay que hacerse cargo y crecer, habitar los lugares incómodos, habitar la oscuridad, y en eso he estado”, agregó.

Vuelve a los escenarios

Finalmente, iniciando una nueva etapa musical, Denise Rosenthal regresa a los escenarios con un íntimo show en el Teatro Municipal de Santiago, programado para este próximo 8 de marzo.

Quedan pocas entradas disponibles, las cuales podrás adquirirlas a través del sitio web de la ticketera del Teatro Municipal de Santiago.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google