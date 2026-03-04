“Caí en su trampa” Doctor Vidal responde acusaciones de Nicole Block revelando íntimos encuentros

La madrugada de este miércoles, la actriz Nicole Block, conocida por sus papeles en “Tranquilo papá” o “El camionero”, publicó un testimonio arremetiendo en contra del conocido cirujano plástico, Pedro Vidal.

En sus redes sociales, la actriz mencionó que el doctor se habría sobrepasado con ella, superando los límites de relación entre médico y paciente.

“Me buscó en reiteradas ocasiones para mantener encuentros íntimos. Esta situación contribuyó a profundizar esa asimetría y a desdibujar límites que, en una relación profesional de salud, deberían ser claros e inquebrantables”, comentó.

Incluso llegó a recibir imágenes de otros pacientes en intervenciones médicas. “Este tipo de contenido me resultaba profundamente perturbador. Incluso después de manifestar explícitamente mi incomodidad y pedir que dejara de enviármelo, el envío de ese material continuó”.

La respuesta de Pedro Vidal

Tras la controversia que se generó por los dichos de Nicole Block, el propio cirujano, conocido por el programa “Cirugía de Cuerpo y Alma”, decidió dar su versión a través de un audio enviado a Copuchas Chilensis, portal de farándula en Instagram.

En el registro, Vidal confirmó los dichos de la actriz, sin embargo, aseguró que todo lo que ocurrió fue en un contexto personal en el que se encontraba soltero.

«Llevo mucho tiempo en soledad y, de puro leso o quizás de ingenuo, caí en su trampa. No tiene más importancia que eso. No he hecho nada malo, soy un adulto absolutamente normal y soltero», dijo en el audio.

Los hechos de los que se le involucra, habían sucedido cuando todavía existía una relación clínica entre ambos. «Durante un proceso médico personal experimenté situaciones que, a mi juicio, traspasaron esos límites de manera inquietante», mencionó la actriz en sus redes sociales.

“El médico que llevaba mi tratamiento también me buscó en reiteradas ocasiones para mantener encuentros íntimos conmigo, mientras el vínculo médico-paciente aún existía”, declaró.

Los chats que dejó Nicole Block

Además de su testimonio, la actriz acompañó el post con unos pantallazos del chat que tenía ella con el doctor Vidal. Se muestran algunos de los mensajes donde se le insinúa a su paciente de ese entonces.

