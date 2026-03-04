¿Tienes uno así? Revelan curioso billete de $1.000 que podría costar medio millón de pesos

De vez en cuando se va a conociendo la existencia de billetes o monedas que cuentan con algunas particularidades como errores de impresión o corte que pueden ser gran interés por los coleccionista.

Estos detalles pueden generar que los ejemplares aumenten mucho su valor.

En este sentido, recientemente el coleccionista Ignacio Villalón, creador de la popular cuenta de Instagram Error Coins Chile, dio a conocer un llamativo billete de su colección. Se trata de un billete de $1.000 de los antiguos, el que tiene una falla poco habitual.

«Tiene un error bastante peculiar», indicó. Vale señalar que si bien parece normal, en su esquina derecha tiene un exceso de papel. Algo que lo diferencia del resto.

Este error es conocido como «corte mariposa». Además, explicó que el problema surge antes de que los billetes sean separados de manera individual.

«Este error se conoce como corte mariposa. Quizás algunos de ustedes se preguntan cómo es que se produce. Yo les explico, el pliego de billetes, antes de ser cortado, tiene como 40 ejemplares y con este billete pasó que en la esquina del pliego se dobló», expresó.

Extraño billete de $1.000 podría costar medio millón de pesos

El doblez generó que el corte de la guillotina haya sido defectuoso. Sin embargo, de igual manera entró en circulación.

El coleccionista reveló que lo compró en medio millón de pesos. Además, dio a conocer la historia de cómo lo consiguió. «Se lo encontró una persona que trabajaba en el banco en el año 1994. Lo guardó en un libro y hasta el día de hoy lo conservó para vendérmelo», indicó el coleccionista.

Es importante mencionar que este antiguo billete de $1.000 con la cara de Ignacio Carrera Pinto estuvo en circulación entre 1978 y 2011. Año en el que fue reemplazado por el actual.

