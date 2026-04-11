«Con sentimientos encontrados…»: Diana Bolocco se despidió de Podemos Hablar en el capítulo final del programa

La noche de este viernes se emitió el capítulo final de Podemos Hablar, el estelar de conversación conducido por Diana Bolocco, marcando el cierre de un ciclo que se extendió por más de cinco años en pantalla.

La decisión se da en medio de cambios internos en Chilevisión, tras la salida de Julio César Rodríguez. Con esto, el canal reorganizará su parrilla: Primer Plano pasará a emitirse los viernes, mientras que Fiebre de Baile tomará el bloque dominical.

Diana Bolocco se despidió de Podemos Hablar en el capítulo final del programa

Al inicio del programa, Diana Bolocco se tomó un momento para dirigirse al público y confirmar el fin del espacio: «El mejor público de la televisión chilena. Estamos comenzando con esta linda energía y también el cariño en la casa. Es un programa especial para nosotros porque probablemente ya se habrán enterado de que este es nuestro último capítulo de PH«.

Sobre el cierre del ciclo, agregó: «con sentimientos encontrados, pero también estamos muy felices porque hemos entregado un muy buen programa, no solamente conmigo en la conducción, sino también con todos mis colegas que vinieron antes«.

Cabe recordar que el programa tuvo distintos rostros a lo largo de su historia, incluyendo a Julián Elfenbein, Jean-Philippe Cretton y el propio Julio César Rodríguez.

En su despedida, la animadora también dedicó palabras al equipo detrás del espacio: «Nos encanta haber sido parte de este maravilloso proyecto, con un equipo humano increíble detrás«.

El momento también tuvo espacio para el humor, cuando Jaime Figueroa mencionó a Yerko Puchento, lo que provocó una broma final de Diana Bolocco:

«No, si yo lo quiero mucho, pero se ha mandado pastel tras pastel. Hoy, en nuestro último capítulo, otro numerito, pero lo vamos a dejar pasar porque ‘último día, nadie se enoja’», cerró la comunicadora.

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