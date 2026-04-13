“Tocó fondo”: Popular cantante ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación tras múltiples polémicas

Hace algunos días se reportó que una de las artistas más destacadas en el mundo del pop ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación.

La razón, tras un proceso judicial por conducir bajo los efectos de las sustancias y la presión en su entorno.

Fuentes que conocen directamente el caso apuntaron que la artista aceptó iniciar el tratamiento luego de haber vivido un complejo periodo, marcado por problemas con el consumo de sustancias.

“Ella se da cuenta que tocó fondo” afirmó una de las fuentes en referencia al momento personal que atraviesa la intérprete, en el medio TMZ.

Quién es la estrella del pop

Se trata de Britney Spears, la icónica artista de los 2000 que últimamente la hemos visto por sus redes sociales compartiendo algunas fotos y videos de ella.

De acuerdo con la información, Britney ha enfrentado dificultades con el uso de medicamentos, sobre todo el Adderall. A ello, se le suma el consumo de alcohol, lo que generó preocupación en sus cercanos.

También se detalló que durante viajes a México, la estrella del pop solía abastecer el medicamento, lo que terminó agravando la situación.

A pesar de que ya había estado en centros de rehabilitación, la artista abandonaba esos lugares a los pocos días.

Uno de los motivos por los que Britney Spears decidió ingresar a rehabilitación, estaría vinculado a un caso pendiente por conducción bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI).

“Ella sabe que estratégicamente esto se verá bien ante el juez, que lo está tomando en serio”, mencionó una de las fuentes en el medio que alzó la voz, TMZ.

El caso se trata del pasado cuatro de marzo de este año, cuando Spears fue arrestada por presunta conducción bajo la influencia del alcohol.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google