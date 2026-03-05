Detienen a Britney Spears tras conducir bajo la influencia del alcohol en California

La icónica estrella pop de la era 2000, Britney Spears, causó tendencia y esta vez, no por sus hits musicales. Durante la noche del pasado miércoles, la cantante fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según consignó el portal TMZ, la intérprete de diferentes hits como “Oops..I did it again”, estuvo manejando en estado de ebriedad por el condado de Ventura, California.

Fue liberada a las seis de la mañana de este jueves, y deberá presentarse a la corte el próximo cuatro de mayo.

Tras la situación, la cantante decidió eliminar su cuenta de Instagram, red social en la que suele publicar videos bailando al son de la música. Hasta ahora, ni el equipo de la artista ni la policía han entregado declaraciones oficiales sobre el incidente.

El presente de Britney

La estrella pop permanece confinada en su casa, aparece pocas veces en público y vive rodeada de personas contratadas para preservar su salud.

“Tiene personal, guardias de seguridad, asistentes, ningún amigo real”, informaron tras el suceso por el medio The New York Post.

Su éxito musical, hits y premios están quedando en el olvido, al menos en su día a día. Actualmente, su vida es solitaria, después del fin de su matrimonio con el modelo Sam Asghari en el año 2023 y su polémica relación con su ex amo de llaves, Paul Soliz.

Hoy, sus únicas apariciones al mundo exterior es a través de las redes sociales donde publica curiosas coreografías.

La tutela de James Spears

En 2021 nos enteramos que, finalmente, se terminó la abusiva tutela de James Spears, su padre y de un abogado sobre ella, que se extendió por 13 años.

Durante ese periodo, la artista no podía manejar sus finanzas ni decidir con quién relacionarse. Sin embargo, el movimiento de fans a nivel global, conocido como #FreeBritney, logró presionar a la justicia hasta dictaminar que la cantante recuperara el control de su fortuna, la cual no es poca, y decidir por ella misma.

Actualmente no tiene contacto con su padre y solo a veces se comunica con su madre. No obstante, se ha reconciliado con sus hijos Jayden James y Sean Preston, fruto de su matrimonio con Kevin Federline.

