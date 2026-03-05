“Sanita y bella”: Christiane Endler se convierte en mamá por primera vez junto a su esposa

Una cautivadora y emotiva noticia llegó al deporte chileno este pasado martes. Se trata de la capitana de la Selección Chilena, Christiane Endler, que marca una nueva etapa en su vida junto a su esposa, Sofía Orozco.

El suegro de la capitana había adelantado todo, mencionando la emoción que siente la familia y entregó detalles que rápidamente enternecieron a los fanáticos de la portera histórica de La Roja.

A pesar de que Endler tenía un partido con la Selección Chilena, logró llegar para felicitar a su esposa por este gran paso.

“Tiene sus ojitos chinitos”

El suegro de Endler, Marco Antonio Orozco Betancourt, conocido artísticamente como Cristóbal, contó que en la familia están “más unidos que nunca, era inimaginable en mi tiempo que dos mujeres pudieran ser madres a la vez. Es una bendición de Dios”, dijo.

“Agradecerle a la medicina y al tiempo que vivimos para hacernos tan felices al tener una nieta maravillosa”, mencionó Betancourt, señalando que es abuelo por cuarta vez.

A su vez, detalló que la arquera logró llegar al parto y acompañar a su esposa, pese a que tenía un partido con la Selección. “Habló con Luis Mena y le permitió tomar el avión, alcanzó a llegar tres horas antes del parto. Fue maravilloso, le dio el tiempo para llegar. Todo funcionó a la perfección”.

Detalles de la nueva integrante de la familia

El padre de Sofía, esposa de Endler, confesó que el nombre de la recién nacida es Mía Orozco Endler. “Nació sanita, bella. Es muy parecida a la Tiane, tiene sus mismos ojitos chinitos. Ojalá tenga la misma estatura y sea mejor aún para el fútbol”, describió.

A pesar de que la pareja no había dado detalles sobre el proceso de embarazo, “Tiane” confesó múltiples veces las ganas que tenía de agrandar su familia junto a su esposa.

En 2021, la pareja dio un paso más en su relación y contrajeron matrimonio en Francia, donde ambas viven. Hace un par de meses decidieron celebrar su matrimonio nuevamente, pero esta vez en Chile.

En 2025 tuvo una íntima entrevista con el medio La Tercera. Ahí, se le preguntó por la opción de ser madres, a lo cual respondió: “Sí, siempre ha sido un sueño. Yo siempre quise ser mamá. Y con el deporte uno ve un poco alejado esa posibilidad porque es algo impactante para tu cuerpo”, dijo.

“No es fácil volver a jugar después de ser madre. No es fácil interrumpir tu carrera por ser madre. Y gracias a la tecnología, y la única parte un poco más fácil de nuestra relación, es que ella podría ser portadora. En eso estamos”, mencionó aquella vez.

En esa misma línea, reveló que llevaban tres años intentando ser madres, “pero con toda la esperanza y toda la fuerza de que en el momento que tenga que ser, lo será”. Ahora, la familia de Endler se agranda y llena de emoción por la bienvenida a Mía Orozco.

