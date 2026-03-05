«Lo único que estoy pidiendo es luz…»: El desahogo de Fran Maira tras críticas por oración a víctima de su accidente

Hace unos días Fran Maira hizo noticia luego de verse envuelta en un grave accidente de tránsito. La cantante e influencer chocó a un motociclista en la comuna de La Dehesa, y quedó en un delicado estado de salud.

Tras esto, Fran Maira fue formalizada, y Mayerson Zapata, el motociclista, quedó hospitalizado, y en estado grave.

El desahogo de Fran Maira tras críticas por oración a víctima de su accidente

Unos días después de todo esto, Fran Maira usó sus redes sociales para publicar una oración a la Virgen del Carmen, en pos de una recuperación favorable para Mayerson Zapata.

«Para que Dios obre con su gloria divina su recuperación total«, era parte de la oración que publicó aquella vez en su perfil.

Y cerró su oración con la siguiente frase: «Confío en tu inmenso poder maternal y en tu intercesión ante tu amado Hijo, Jesús. Madre mía, cuídalo guíalo y cobíjalo bajo tu sombra protectora. Amén«.

Eso sí, las críticas llegaron casi al instante para Fran Maira, a quién las redes acusaron de muchas cosas, como por ejemplo, utilizar la religión en este momento, pero luego tener comportamientos ajenos a aquellas costumbres.

Es por esto, que mediante una nueva publicación en su Instagram, Fran Maira se desahogó: «Por favor, nadie tiene derecho a decirle a otro en qué creer, en qué no creer y cómo creer«, escribió.

«La fe o creencia espiritual de cada uno es personal, y lo único que estoy pidiendo es luz en estos momentos», agregó la creadora de contenido.

Por último, Fran Maira recalcó: «Por favor, les pido que respeten eso«.

