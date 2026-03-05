“Tengo sangre chilena”: María Becerra se confiesa y promete concierto en Chile en su visita a la 92.5

María Becerra, “La nena de argentina”, conversó este jueves con Rosario Bravo y Pelo Verde en «Pa’ K Me Invitan» de RadioActiva, y reveló diversos detalles acerca de un próximo concierto en Chile. Pero hubo una confesión de la artista sobre nuestro país que dejó a la todos sorprendidos.

Se trata de que la cantante tiene ascendencia chilena. Esto, ya que su abuela y bisabuela nacieron en territorio chileno. Con ello, agregó que le gustaría hacerse un examen de genética.

A pesar de que desconoce dónde vivía su familia en Chile, lo que sabe es que eran de la comunidad mapuche. La historia explica que ellas vivían cerca de la parte del sur del país, para después trasladarse a la zona sur de Argentina.

El éxito de Becerra

Por otra parte, también ahondó sobre los cambios que ha llevado en su trayectoria musical. Confesó que tenía un álbum listo para lanzar, pero por asuntos personales decidió cancelarlo, ya que no sentía la verdadera conexión con las canciones.

En esa misma línea, María Becerra reveló que su nuevo álbum la ayudó psicológicamente a estar mejor tras los momentos críticos que ha atravesado estos años, destacando que la música le sirvió como un espacio seguro.

“Tener un espacio tan hermoso como la música, para expresar tus emociones y escudarme de algunas cosas. La música me ha servido un montón para canalizarse en esas emociones», dijo.

Sobre ello, agregó que “no hay reconciliación hasta dejar que el tiempo pase. Fue una decisión de medio girar el volante, quería hacer algo nuevo con lo que sentía”, mencionó.

Al finalizar, se refirió a la música chilena y grandes artistas urbanos del momento, de los que declaró querer colaborar entre ellos. Katteyes, Jere Klein, Kidd Voodoo, fueron algunos de los que la nena de argentina reveló querer hacer un junte que las tendría todas para ser un gran éxito.

