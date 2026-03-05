¡Con una inédita y dinámica dupla!: RadioActiva estrena su nuevo matinal «Pa’ K Me Invitan»

Desde este jueves 5 de marzo, RadioActiva suma un nuevo espacio a su programación matinal. Se trata de “Pa K Me Invitan”, “el matinal de la gente feliz”, un programa que llega a renovar nuestro segundo bloque. Este espacio será conducido por Rosario Bravo y Víctor «Pelo Verde» Aranda, dos voces que ya formaban parte de la 92.5, y que ahora, debutan como dupla en el micrófono.

El programa se emitirá de lunes a viernes entre las 9:00 y las 12:00 horas, con una propuesta que mezcla música, humor, conversación directa, concursos, tendencias e información, manteniendo el estilo característico de la 92.5 FM.

Como siempre, la audiencia tendrá un rol central, participando activamente a través de llamados telefónicos y mensajes en redes sociales.

Cabe destacar que este bloque horario reúne a cerca de 200 mil auditores diarios, según datos de Ipsos Chile, posicionándose entre las franjas radiales líderes de la mañana en Santiago.

En el marco del estreno, nuestro «Pelo Verde» compartió sus sensaciones ante este nuevo desafío: “Todos los proyectos nuevos los asumo con mucho nerviosismo, pero también con mucha confianza en que junto a la Ro vamos a hacer un programa muy alegre, entretenido y cercano. Estos días previos han sido claves para afinar detalles, y la verdad es que estoy muy entusiasmado”.

Por su parte, Rosario Bravo también se refirió a este nuevo proyecto: “Estoy muy emocionada de ser parte del nuevo proyecto de RadioActiva y de compartir con un partner con tanta experiencia y energía como ‘Pelo Verde’. Tengo muchas ganas de alegrar las mañanas de todas las personas que nos acompañan a través de la radio”, comentó.

La nueva programación de RadioActiva

Con este ajuste en la programación, Los Magníficos, conducido por Lucho de Chile y Juako Lee, vuelve a su horario original, de 07:00 a 09:00 horas, retomando así su espacio como el programa encargado de abrir cada mañana en RadioActiva.

Quienes quieran escuchar “Pa K Me Invitan” y el resto de la programación de la emisora pueden hacerlo a través de las distintas frecuencias de RadioActiva a lo largo de Chile, además de su señal online disponible en www.radioactiva.cl.

Así quedó la programación de RadioActiva para este 2026:

07:00 a 09:00 hrs. – “Los Magníficos” con Lucho de Chile y JuakoLee

09:00 a 12:00 hrs. – “Pa’ k me invitan” con Rosario Bravo y Víctor Aranda «Pelo Verde»

12:00 a 14:00 hrs. – “El Show de la Tencha” con Hortensia Salvaje

14:00 a 16:00 hrs. – “Portal del Web” con José Godoy y Dj Black

16:00 a 18:00 hrs. – “HiperActiva, Vamo a Calmarno” con Jaime Proox y Roberto Rosinelli

18:00 a 20:00 hrs. – “Yo soy tu Pape” con Pape Salazar

Viernes, sábados y festivos «La Jaula del Mono» con Dj Janyi.

