«Sentí una explosión…»: Allison Göhler impactó tras revelar el ataque que sufrió de camino a Chilevisión

La mañana de este jueves, Allison Göhler fue víctima de una agresión mientras viajaba hasta Chilevisión. La meteoróloga, llegó hasta Chilevisión Noticias AM, para contar su vivencia.

Antes de iniciar con su pronóstico del tiempo, se tomó unos minutos del espacio para alertar a la gente, y también hacer una denuncia pública.

Allison Göhler impactó tras revelar el ataque que sufrió de camino a Chilevisión

Allison Göhler llegó esta mañana hasta el noticiero que conduce Roberto Cox y Marianela Estrada, pero antes de dar su pronóstico del clima, comentó la aterradora experiencia:

«Me acaba de llegar un camote, una piedra al auto, camino al canal. Pasando la pasarela de Toesca más o menos. A esa altura me llegó una piedra enorme que me generó un abollón grande«, relató la meteoróloga.

Sobre el momento en que esto ocurrió, Allison Göhler explicó: «Sentí una explosión, pensé que era un ‘miguelito’ y por mi mente dije, ‘no pares, no pares’ porque son estas técnicas que ocupan para que uno se detenga y te roben el auto o tus cosas«.

Según señaló, tuvo la fortuna de que la piedra cayó en el marco del auto, justo entre «el parabrisas y el vidrio del conductor«.

«Dios es grande, tuve la suerte que me cayó ahí porque si me hubiera caído en el parabrisas hubiera sido otra (la historia). Insisto, un angelito me protegió porque cae un centímetro más al lado y la historia sería distinta«, cerró Allison Göhler.

