«Ya ha hecho esto varias veces…»: Ignacia Michleson impactó con opinión sin filtro de Nicole Block tras denuncia a Doctor Vidal

Una de las polémicas de la semana sin duda ha sido la de Nicole Block, y su denuncia al cirujano plástico Pedro Vidal. Cabe recordar que la actriz utilizó sus redes sociales para exponer al Doctor Vidal, con quien habría tenido una relación.

Nicole Block señaló, junto a capturas de pantalla de sus conversaciones, supuestas faltas éticas de su cirujano, como enviar fotos de pacientes en pabellón. Por otro lado, afirmó que el doctor había abusado de la relación paciente-médico para conseguir encuentros íntimos con ella.

Ignacia Michleson impactó con opinión sin filtro de Nicole Block

Según consignó Página 7, En el programa de farándula de Canal 13, Hay Que Decirlo, pusieron el tema sobre la mesa. Y una de las presentes en el estudio, Ignacia Michelson, cuestionó la denuncia de Nicole Block.

En específico, la ex Gran Hermano aseguró que habría una inconsistencia en su argumento: «Quiero decir que por el mensaje que ahí justo se borró, lo más importante que decía como, ‘Ay, qué rico la cachicachi’, es porque para mí hubo un consentimiento de ambas partes«, señaló.

«Entonces, ¿cómo culpar solamente al doctor? Los dos están grandes, los dos para mí querían algo«, agregó Michelson.

En esa misma línea, comentó: «lo único que me hace algo en la cabeza es que él dice como ‘Ay, sí, yo caí en su trampa’. Y yo digo, en verdad, ninguno de los dos cayó. Para mí los dos querían«.

Eso sí, Ignacia Michelson aseguró que esto se debe al «historial» de denuncias de la actriz: «Lo que pasa es que la Nicole Block igual tiene prontuario de siempre, como decir que todos se aprovechan de ella. Como que ya en reiteradas ocasiones ella ha dicho esto antes«.

«Yo me imagino que si no fuera Nicole Block, todos estuviésemos diciendo ‘Bueno, sí, ella tiene razón’. Pero como es ella, todos decimos ‘ay, no, en verdad, los dos están en consentimiento’ porque como ella ya ha hecho esto varias veces«, cerró la chica reality.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google