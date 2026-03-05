¡Atención, gente feliz! Estos son los nuevos horarios de RadioActiva

¡Atención auditores de la radio de la gente feliz! Desde hace unos días que veníamos anunciando cambios en RadioActiva, los que se concretan la jornada de hoy, jueves 5 de marzo.

Estos cambios consideran un nuevo programa y también modificaciones en los horarios.

¡Conoce los nuevos horarios de RadioActiva!

Las transmisiones de RadioActiva iniciarán a las 7:00 horas, con «Los Magníficos» de la mano de nuestros queridos Lucho de Chile y Juakolee.

Luego, entre las 09:00 y 12:00 horas será el turno de un nuevo espacio. Estamos hablando de «Pa k me invitan» con la conducción de Rosario Bravo y Pelo Verde.

En tanto, el resto de los programas de RadioActiva continuará con su horario normal. De esta manera, «El Show de la Tencha» de nuestra Señora Hortensia seguirá siendo emitido desde las 12:00 hasta las 14:00 horas.

Luego, entre 14:00 y 16:00 horas vendrá «El Portal del Web» con DJ Black y José Luis Godoy. Posteriormente, de 16:00 a 18:00 horas será el turno de «HiperActiva, Vamo a Calmarno», el que es conducido por Jaime Proox y Roberto Rosinelli y cuenta con DJ Janyi en los controles. Por otro lado, «Yo Soy tu Pape» de nuestro Pepe Salazar seguirá siendo emitido entre 18:00 y 20:00 horas.

Por otro lado, los días viernes, sábados y domingos, de 20:00 a 03:00 horas se va a poder seguir disfrutando de la «Jaula del Mono» de nuestro querido DJ Janyi.

