El Show de la Tencha: auditor de 29 años que nunca ha tenido pareja llamó a nuestra viejita y este fue el sorprendente desenlace

Durante la jornada de este martes, en «El Show de la Tencha», un auditor se contactó con nuestra señora Hortensia para pedirle consejos.

Resulta que el chiquillo confesó que a sus 29 años nunca ha tenido pareja ni tampoco ha tenido relaciones sexuales.

Escucha la llamada a continuación:

«No se me ha dado la oportunidad de estar con alguien y cuándo he tenido la oportunidad como que no se han dado las cosas», le indicó el joven a nuestra querida Tenchita.

En este sentido, la señora Hortensia le consultó al auditor por qué cree que se debe esto.

«Yo encuentro que a lo mejor quizás no doy el paso. Voy con mucha timidez», señaló.

Además, el joven de 29 años le contó a la Tencha que «he tratado de intentar con alguien, pero esa persona como que nunca da el paso, así como que no quiere nada».

Luego, nuestra viejita le pidió que le contará sobre cómo es él. En este sentido, el chiquillo respondió que trabaja y que le gusta hacer deporte. Específicamente ir al gimnasio y jugar fútbol.

El Show de la Tencha: Este fue el desenlace de la llamada

Posteriormente, durante la conversación, el auditor de El Show de la Tencha indicó que últimamente se encuentra «apagado, como cerrado a todo». Además, confesó que siente vergüenza de que cuando tenga relaciones con alguien deba decirle que no cuenta con experiencia.

Frente a esto, nuestra Tenchita le dijo: «Aquí nadie sabe nada. Usted se tiene que dejar llevar si ese es el placer». Además, le aconsejó que debe atreverse.

Luego, tras ser consultado si es que ha probado usar aplicaciones de citas, el joven indicó que sí, pero que «nunca pasó nada. Uno habla y después como que no responden, como que nunca me ha resultado en esas aplicaciones».

Cabe destacar que diversos auditores llamaron a El Show de la Tencha para aconsejarlo.

En este contexto, una mujer se contactó con nuestra señora Hortensia y le señaló que estaba interesada en conocerlo.

«Igual lo entendí mucho, porque igual en algo soy parecida. Me ha ido medio mal y me cuesta conectar con la gente y más con hombres (…) Tampoco me gusta mucho carretear y estoy dedicada a otras cosas, a mi casa, a trabajar, entonces como que no cuadró con otras personas», indicó.

En este sentido, la chiquilla mencionó que le gustaría conocer al joven. «Si se da algo más bacán, pero sino podríamos ser amigos», señaló.

Cabe destacar que la mujer contó que vive en La Serena, mientras que el chiquillo reside en Santiago. Sin embargo, ambos se mostraron abiertos a conocerse y quizás juntarse en el futuro.