“No me arrepiento”: Arturo Vidal recuerda el accidente que protagonizó manejando su Ferrari

El futbolista de Colo Colo y leyenda de La Roja, Arturo Vidal, repasó aquel momento ocurrido hace una década, cuando protagonizó un accidente de tránsito que sufrió en el año 2015.

En pleno desarrollo de la Copa América, el futbolista había chocado manejando su Ferrari en estado de ebriedad.

Sin embargo, reveló que no se arrepiente del acontecimiento y contó qué fue lo que pasó con el llamativo vehículo.

“Por algo pasan las cosas”

El mediocampista fue uno de los invitados al podcast “ENFOCADOS” de los ex futbolistas peruanos Jefferson Farfan y Roberto Guizasola, donde contó los detalles.

Durante la noche del accidente, Vidal se encontraba yendo al Casino Monticello, en una jornada libre que les había dado el DT de ese entonces de La Roja, Jorge Sampaoli.

Fue así que, en estado de ebriedad, produjo el intenso choque que mantuvo a muchos de sus hinchas en alerta.

“Siempre lo he dicho, no me arrepiento. Por algo pasan las cosas. Claramente es algo muy feo que pasó, pero me ayudó a crecer y ayudó al equipo a unirse”, mencionó.

En esa misma línea, agregó que la unión que vivió el equipo, fue uno de los impulsos que los ayudó a salir campeones. “Creo que esa unión le ayudó al equipo a ser campeón. De verdad, fue muy malo, pero a la vez muy bueno para la unión del grupo y, a la vez, para mí como persona”, detalló.

El accidente que pasó a meme

Y sobre cómo quedó el Ferrari rojo de Vidal, el jugador de Colo Colo, fiel a su forma de ser, que el auto “quedó botado…pérdida total. Nunca más pregunté por ese Ferrari”.

Después de conocer que el futbolista se encontraba en buen estado, y que La Roja logró conseguir un gran hito para el fútbol chileno, Vidal subió un icónico video que es recordado por muchos usuarios.

Algunos suelen utilizarlo para memes, al ver su personalidad mientras decía:»Hoy tuve un accidente de tránsito, no fue mi culpa. Yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo».

