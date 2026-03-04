«Vienen par de cositas por ahí»: Lyanno llegó hasta RadioActiva y adelantó colaboraciones con artistas chilenos Durante la tarde de este miércoles, Lyanno estuvo presente en "HiperActiva, Vamo a Calmano". Instancia, en la que adelantó colaboraciones con artistas chilenos y opinó sobre la escena nacional. Adempas, Jaime Proox y Roberto Rosinelli le mostraron un poco de Sinaka. Revisa a continuación su reacción.