Lo mejor y lo peor: Joven es viral en redes sociales por publicar fotos calificando cómo le cayeron famosos chilenos

Ir por la calle y encontrarse con algún famoso es la situación perfecta para tomarse una foto con esa persona. La experiencia puede llegar a ser inolvidable tras vivir el momento o, haber tenido una mala jugada con la estrella.

En este caso, un joven chileno se volvió viral en redes sociales luego de publicar una serie de imágenes en las que aparece él junto con distintos rostros de la televisión chilena.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención de los usuarios, fue ver que en cada fotografía aparecía una calificación, describiendo cómo fue la experiencia tras conocer al famoso.

En el detalle, explicó la interacción que tuvieron los conocidos con el joven. Algunos hasta conversaron y se rieron, pero otros, solamente posaron para la foto y se fueron. Claramente los que no tuvieron una actitud grata hacia el joven, terminaron teniendo una baja nota.

Entre las personas que nombró por su amabilidad y simpatía, se encuentran Karen Doggenweiler, Tonka Tomicic, Skarleth Labra, Luis Mateucci, entre otros más.

“10/10, muy amorosa”

El usuario de TikTok @maxiibommm, ha publicado múltiples imágenes donde aparece con diferentes artistas, cantantes, animadores, bailarines, entre otros.

Todo se dio dentro del marco de la Gala del Festival de Viña del Mar. El público podía ver a los rostros desfilar y, si la suerte los acompañaba, encontrarlos a las afueras del recinto.

A la mayoría los puntuó con buenas calificaciones, algunos hasta con «nota infinita», destacando la buena conversación y cercanía con quienes estaban afuera, logrando obtener una foto con los rostros de la TV que aparecieran en las calles de la Quinta región.

La publicación generó tal debate en el que diferentes usuarios confirman algunas puntuaciones del joven. Otros, optaron por comentar las experiencias que han vivido al momento de pedirle una foto a algún famoso.

Estas son algunas de las fotos que dejó el joven en sus redes sociales:

