«Ahí dejo la cagá…»: Vasco Moulian reveló por qué no respondió a la feroz advertencia de Fran García-Huidobro en Fiebre de Baile

Este lunes 3 de marzo se transmitió el primer capítulo de la segunda temporada de Fiebre de Baile. A la competencia, ingresó un renovado elenco de celebridades, que buscan quedarse con el primer lugar. Y también, ingresó un nuevo miembro al jurado, Fran García-Huidobro, que acompaña a Vasco Moulian.

Fiel a su estilo, la «Dama de Hierro» llegó a imponerse en el jurado, y aprovechó la ocasión para lanzarle una advertencia a Vasco Moulian, que ya había adelantado su ingreso: «Como ya le dijo a la prensa que nos íbamos a llevar mal, ahora es vidente. Entonces, bueno, ten cuidado con lo que sueñas, porque puede que se te cumpla«.

«Tú y yo no nos encontramos aquí nomás, nos encontramos en el estadio, donde yo tengo asiento y tú no«, agregó Fran García-Huidorbo.

Vasco Moulian reveló por qué no respondió la advertencia de Fran García-Huidobro

Tras esta polémica, en Zona de Estrellas, de Zona Latina, hablaron sobre una supuesta incomodidad de Vasco Moulian en el programa. Luego de argumentar al respecto, tomaron contacto telefónico con él, para saber su versión.

Hugo Valencia, conductor del programa, le lanzó de entrada: «Ayer volviste, porque el lunes no era Vasco, no sé quién era… ¿Por qué no le respondiste nada a la Fran cuando ella te tiró unos palitos el primer capítulo?».

Aquí, Vasco Moulian se sinceró: «La Fran tenía todo tan libreteado que me sacó lo del estadio, todo pauteado, entonces si yo le contestaba iba a ser muy obvio. Prefiero llevar la fiesta en paz. Hubiese sido de mala forma que yo le contestara algo que se me hubiese venido a la cabeza, porque ahí dejo la cagá. Fui un caballero».

«Yo creo que la Fran nos viene a incomodar, en el buen sentido de la palabra, y eso está bien, nos vamos a tener que moldear a este nuevo esquema de cinco jurados. Yo lo hice rápido por mi talento, ¿no?«, cerró el actor.

