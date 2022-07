Christiane Endler y su crítica al cuerpo técnico de La Roja: «Nos quedamos estancadas en lo mismo»

La Roja femenina logró una victoria importante ante Venezuela, durante la noche del pasado domingo 24 de julio. Aquel encuentro estuvo marcado por el triunfo en penales, después de ir ganando por la cuenta mínima con un gol de Daniela Zamora y terminar con el encuentro empatado en el minuto 92′.

Christiane Endler tapó un penal durante la tanda de lanzamientos penales. Sin embargo, pese a estar feliz por la chance de luchar por un cupo mundialista en el repechaje, la portera y capitana de selección no estuvo conforme con el rendimiento de La Roja, ni con el de ella.

«Si bien en algunos partidos no estuve bien, no creo que pase por nosotras los resultados, no nos podemos conformar con lo conseguido hasta ahora», declaró la premio The Best a la mejor arquera del mundo.

Asimismo, la guardameta nacional se mostró crítica ante la labor del cuerpo técnico, después del desgaste físico experimentado por las futbolistas de La Roja y la falta de respuestas.

La necesidad de un cambio camino a Nueva Zelanda y Australia 2023

«Logramos manejar el partido hasta el minuto 80, después se notó un cansancio evidente de algunas jugadoras, ahí esperábamos una respuesta desde afuera, que no obtuvimos«, expresó Tiane Endler tras el partido ante Venezuela.

De la misma forma, la capitana de La Roja femenina continuó diciendo «por el arrastre de partidos que llevamos, es raro no ocupar los cinco cambios en una situación así», agregó según rescató ADN Radio, recalcando la falta de respuesta del cuerpo técnico.

🥰 ¡Qué afortunados somos de que "The Best" sea chilena 🇨🇱! 💪 Gran @CopaAmerica, @TIANEendler. ¡Ahora vamos por el repechaje! pic.twitter.com/pBQwb1gM7J — Selección Chilena (@LaRoja) July 25, 2022

Con relación a la posible salida del entrenador José Letelier, la portera señaló «tenemos que cambiar cosas, seguir evolucionando, siento que nos quedamos estancadas en lo mismo de hace un par de años», complementó destacando el crecimiento del fútbol sudamericano y a nivel mundial.

Para finalizar, Christiane Endler manifestó que la responsabilidad de ver ese tema, viene de la ANFP. Además de que las futbolistas siempre están disponibles para la selección, pero que quieren seguir creciendo.