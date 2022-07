Antonella Ríos se refiere a la creación de contenido para adultos: «Uno cobra lo expuesto que está»

Antonella Ríos sigue sorprendiendo cada día en su perfil de Instagram, donde posee más de un millón de fanáticos que ven sus publicaciones de forma periódica.

En esa red social, la actriz de 47 años se luce cada día con diversos registros, donde pose en varias osadas postales derribando todo tipo de prejuicios.

La chiquilla también la rompe subiendo ese tipo de contenido e incluso más subido de tono, en su cuenta de contenido para adultos llamada «Unlok».

Allí, la ex panelista de Me Late Prime permite acceder a ese tipo de publicaciones, a cambio de una suscripción de 10 dólares (algo más que $10.000).

En relación con esto mismo, Antonella Ríos conversó en profundidad con Página 7, donde se refirió a los desafíos de trabajar realizando ese tipo de contenido.

¿Cuáles son las consecuencias y peligros del contenido para adultos?

La ex integrante del panel de Me Late Prime, aseguró que lleva dos trabajando creando contenido «subido de tono». Además, de que no toca mucho el tema debido a los prejuicios que existen con esta fuente laboral.

«Algunas imágenes son más caseras, otras con más producción. Hay trabajo detrás, no es llegar, sacar la foto o selfie y chao», detalló Antonella Ríos sobre la labor que hay en la creación de contenido.

Igualmente, la actriz también existen que hay diversos problemas al lanzarse a este mundo. «Uno también cobra lo expuesto que está», explicó sobre los peligros que hay al subir sus distintos registros a internet y que se viralicen sin su consentimiento.

Por otro lado, Antonella Ríos también manifestó sus sensaciones personales al crear contenido para adultos, donde aseguró no sentir ningún tipo de vergüenza con ello.

«Tengo una conexión bastante buena con eso. Además, mis fotos tienen que ver con lo que soy, con lo que quiero expresar», confesó la actriz.